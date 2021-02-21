Зеленский выпил озверина

Зеленский пошел войной на Медведчука/ Офис президента

Полагаю, что не только у меня впечатление, что Владимир Зеленский принял какого-то озверина? Сначала наезд на Виктора Медведчука с лишением эфира его телеканалов — но это было опосредовано, через Тараса Козака. А сейчас санкции уже напрямую, причем, и против членов семьи Медведчука (у нас принято сомнительные активы записывать на жен/мужей), а также аффилированных лиц — как говорится, маски сброшены, война объявлена официально.

Так почему так жестко, и почему именно сейчас? Сработали три фактора.

Во-первых, ВАЗу уже нравится быть президентом Украины. И, соответственно, он всерьез задумался о втором сроке и том, как его себе организовать.

Во-вторых, Зеленского убедили (прежде всего, активисты транснационалов и местное посольство), что новая администрация США готова поддержать решительные антипутинские шаги, и можно не опасаться последствий (для Зеленского это самое важное).

В-третьих, в окружении Зеленского резко обострилась борьба между группами Андрея Ермака и Кирилла Тимошенко за право быть оператором проекта "второй срок". А это, сами понимаете, главная тема политического цикла, сулящая и бюрократическую защищенность, и контроль громадных теневых потоков, и настоящую влиятельность. Такой себе "священный Грааль аппаратчика".

Читайте такжеЗеленский нанес исторический удар по ПутинуЭта борьба происходит в виде "подъема ставок", то есть, предлагаются все более радикальные варианты, а иначе Зеленского не заинтересовать, потому что он желает простых эффектных решений. Сейчас некоторое преимущество наблюдается у группы Ермака, в которой предвыборной концепцией занимается Михаил Подоляк.

Пока рабочая модель подозрительно напоминает схему времен Леонида Кучмы — единственного пока президента Украины, оставшегося на второй срок. То есть, Владимир Зеленский надевает на себя патриотический имидж, во второй тур выводится пророссийский и нехаризматичный Юрий Бойко, которого Зеленский и побеждает с активным применением админресурса, на что мировая демократическая общественность закрывает глаза, чтобы не отдать Украину России.

Схема действительно простая. Но сомнительная. Потому что не учитывает непредсказуемость украинской политики.

Кстати, чтобы в 1999 году не пустить во второй тур Александра Мороза, которому Кучма проигрывал, был совершен теракт, когда в собравшихся в Кривом Роге на митинге Натальи Витренко бросили гранату. Бросил человек, у которого "удачно" оказался в кармане членский билет Соцпартии Мороза. Кроме того, была разработана и реализована политическая спецоперация "Каневская четверка", в которую умело втянули Мороза, что катастрофически ударило по его шансам на второй тур. А чтобы Петр Симоненко, которого делали удобным спарринг-парнером для Кучмы, не снялся в пользу Мороза (такой вариант был), то ему не только дали много-много денег, но еще и пригрозили в случае чего просверлить дырку в голове (поскольку намекнул лично Виктор Янукович, то Симоненко проникся).

Это я к тому, что тогда люди из девяностых решали вопросы предметно, профессионально и по беспределу, а сейчас, слава Богу, уже другие времена и другие персонажи.

Читайте такжеЗеленский начал против Путина рискованную игруОпять же, схему с победой над Бойко во втором туре пытался реализовать Петр Порошенко. Но напоролся на "сюрприз из табакерки" в виде Владимира Зеленского, и вся замечательная схема рухнула. Я уверен, что к президентским выборам у нас могут опять появиться вполне удивительные электоральные варианты. Даже если выборы будут досрочными — такой вариант в ОП тоже рассматривается (фактор внезапности, которым в Грузии блестяще воспользовался Михеил Саакашвили).

Тем не менее, концепция "второй срок а-ля Кучма" явно пошел в работу. Она предполагает политическое обнуление Виктора Медведчука и усиление роли в ОПЗЖ Юрия Бойко, что, собственно, и происходит.

Параллельно необходимо будет вытеснить Петра Порошенко с патриотического фланга, что мы, полагаю, увидим в ближайшее время. Порошенко об этом знает и дергается, о чем говорит его "сделка одинокого алкоголика". Разница лишь в том, что алкоголик чокается рюмкой со своим отражением в зеркале, а ПАП сам у себя купил телеканал "Прямой".

Уж не знаю, каким образом Зеленский намерен втюхать нам АрМоВир второй свежести, но в его офисе что-то придумают. А если Владимир Путин вдруг решит смягчить позицию по Донбассу, и начнутся результативные переговоры (это возможно только при участии США), то тогда на второй срок нам будут продавать уникального президента-миротворца с патриотическим уклоном.

Умозрительно и эта, и подобные схемы выглядят замечательно. Но мы ведь живем в Украине. И с такой умирающей экономикой, когда за все просчеты власти вынуждена платить граждане из личного кармана, у президента Зеленского во второй туре может непредсказуемо выиграть не только кто-то не из схемы ОП, а тот же Юрий Бойко. И даже Вадим Рабинович. Не говоря уже о Михе Чаплыге.