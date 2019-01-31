Астролог объяснил, почему Парубию осталось недолго сидеть в кресле спикера

Андрей Парубий / 112.ua

Астролог Влад Росс в день рождения спикера Верховной Рады Андрея Парубия составил его гороскоп на 2019 год.

По словам астролога, уже в этом году его ждет ниспровержение с ныне занимаемой должности.

"Потерей поста вряд ли все ограничится – после того, как Парубий покинет пост главы парламента, велик риск возбуждения против него уголовных дел. Высока вероятность, что эти обвинения каким-то образом будут связаны с событиями на Майдане в 2013-2014 году", - отметил Росс в комментарии Главреду.

Читайте также"Про Крым мы забудем": астролог спрогнозировал перспективы избрания Тимошенко президентомВ результате всего этого Андрею Парубию придется приложить много усилий, чтобы себя "отбелить". И, скорее всего, у него в результате получится восстановить свою репутацию, заявил астролог.

"По гороскопу вообще, он – "палач". В его гороскопе есть такой аспект как оппозиция Сатурна и Нептуна в соединении с Черной Луной. Такой аспект указывает на фанатиков и палачей. В предыдущей инкарнации, вероятнее всего, он был палачом. Я бы сказал, что это весьма мрачная и темная личность. Соединение Черной Луны и Нептуна говорит о том, что ради достижения своих целей он готов на многое, в частности, он из тех, кто способен идти по головам. А символ его – это волк-оборотень", - резюмировал Росс.

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