Суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Гройсмана

17 января 2019, 15:47

Соломенский суд также обязал открыть дело против Лилии Гриневич.

Гройсман машет пальцем
Владимир Гройсман / УНИАН

Решением Соломенского районного суда Киева Национальное антикоррупционное бюро обязали открыть дело против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как говорится в решении суда от 29 декабря 2018 года, НАБУ также обязали открыть дело против министра образования и науки Лилии Гриневич, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в решении суда, 7 декабря 2018 года заявитель сообщил НАБУ о том, что Гройсман совершил правонарушение по ст. 367 (служебная халатность) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Также сообщалось о совершении Гриневич правонарушений по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) УК Украина.

Кроме того, сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований внесены не были, поэтому заявитель обратился с жалобой в Соломенский райсуд.

Суд также постановил, что НАБУ должно внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, которые предоставил заявитель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана открыто производство.

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суд уголовное дело Лилия Гриневич НАБУ Владимир Гройсман
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