"Он никогда не говорил "нет": Ющенко припомнил, как Путин делился с ним сокровенным

Ющенко припомнил, как Путин делился с ним сокровенным / svit24.net

Третий президент Украины Виктор Ющенко признался, что не может сказать об отношениях с главой РФ Владимиром Путиным "ничего плохого".

"Те контакты – а их было очень много и на уровне премьерства, и уровне президентства – они мне много чего принесли интересного… Он мне говорил, что что-то там строит под Москвой и хочет такую же печь (как в сельском домике Ющенко – ред.). А я ему говорю: "Тогда, Владимирович, с меня комплект", – поделился своими воспоминаниями Ющенко в эфире канала 112 Украина.

Путину на заказ сделали специальный кафель с украинской тематикой – для облицовки печи. На плитках были выбиты цитаты Тараса Шевченко.

"Я передал, когда было готово. Перед этим попросил охрану: "Вы ж там перечитайте, а то ж у Тарасика Григорьевича есть там слова, что некоторые россияне, как прочитают – так и всю печь выкинут", – рассказал экс-глава Украины.

И резюмировал: "Я такого Путина не знал, как сегодня. Я откровенно скажу, что я не помню случая, чтоб он сказал что-то наглое, чтоб он это сделал брутально, чтоб он это сделал с неуважением. Путин, при котором мне приходилось работать, – это был довольно тактичный человек. Он никогда не говорил "нет", никогда. Он всегда говорил: "Вы". И тактично обращался".

Ранее Ющенко заявил о том, что жителям России нравится быть рабами. "Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии", — высказал он свое мнение в эфире украинского телевидения.

Также Ющенко объяснил, почему военное положение ввели лишь после конфликта на Азове. Экс-глава государства уверен, что ввести военное положение в ответ на инцидент около Керченского пролива было адекватным решением.

Напомним, Лукашенко сделал Путину необычный подарок на Новый год в украинском стиле. А вот лидерам стран СНГ Лукашенко в качестве подарка к Новому году презентовал елочные шары ручной работы.