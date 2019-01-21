"Была б у нас власть, как в РФ": Ющенко объяснил, почему военное положение ввели лишь после конфликта на Азове

Арест украинских моряков / Reuters

Военное положение Киев ввел лишь после агрессии против Украины в Азовском море потому, что в нашей стране народ не доверяет власти, заявил третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Если бы мы имели власть, которую поддерживают, например, как в России 73%, это легко было бы сделать четыре года назад. Три года назад. Два года назад. У нас большая проблема в том, что у нас нет большого недоверия к власти", – пояснил он в эфире "112 Украина".

По его словам, без поддержки широких масс такая власть не в состоянии быстро совершать "эффективные симметричные действия": "Она будет десятки раз оглядываться, будет формировать общественную дискуссию, чтобы выиграть общественно, а затем принять соответствующие политические решения".

В то же время экс-глава государства уверен, что ввести военное положение в ответ на инцидент около Керченского пролива было адекватным решением.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде высказал свое мнение, может ли Украина полностью потерять контроль над морями, как потеряла над Крымом и частью Донбасса. По его словам, "все эти игры между администрациями президентов России и Украины в какой-то мере были выгодны и Путину, и Порошенко".

Как сообщалось, командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".