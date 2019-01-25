"Всему свое время": Порошенко рассказал о штурме лавр бывшей УПЦ МП

Порошенко рассказал о штурме лавр бывшей УПЦ МП / Униан

Глава Украины Петр Порошенко в рамках программы "Рождественские встречи" заявил, что торопиться со штурмом церквей бывшей УПЦ МП не стоит: мол, время еще не пришло.

"И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего – нет. Всему свое время, и не надо это ускорять", – заявил Порошенко (на видео с 18:10 минуты).

По его словам, переход приходов Московского патриархата в лоно Православной Церкви Украины происходит сейчас добровольно. С каждым днем процесс этот ускоряется. А сам президент узнает о таких событиях исключительно из новостей в СМИ.

"Я не могу сказать, что я очень верующий человек. У каждого свой путь к Богу, и уж точно нельзя кичиться этим, потому что церковь – это что-то очень личное", – заявил Порошенко.

Напомним, Филарет поведал, как вернут Киево-Печерскую лавру из "лап" бывшей УПЦ МП. По его словам, Киево-Печерская лавра является украинской святыней и обязана принадлежать украинской церкви, а не российской.

В УПЦ МП обвинили ПЦУ в новом захвате храма. Сторонники ПЦУ взломали замки в Благовещенском храме на Прикарпатье, заявили в УПЦ МП.

Ранее СМИ сообщали, что Иерусалимский патриарх "продинамил стрелку" с Порошенко. Темой намечавшейся встречи должен был стать вопрос о признании новосозданной ПЦУ.

Позднее бывшая УПЦ МП заявила, что Иерусалимский патриарх вместо встречи с Порошенко принял украинских мирян. Если верить церковникам из Московского патриархата, патриарх Феофил принял и благословил мирян из Украины.