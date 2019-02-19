Дело о госизмене: приговор Януковичу обжаловал бесплатный адвокат

Приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене обжаловал бесплатный адвокат / Скриншот видео с youtube.com

Приговор, вынесенный в Киеве Оболонским районным судом бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о государственной измене, обжаловал бесплатный адвокат.

Апелляция на решение суда подана адвокатом Юрием Рябоволом, который работает в Центре предоставления вторичной юридической помощи, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Оболонского райсуда Инну Свинаренко.

Спикер добавила, что жалоба на решение по делу о госизмене поступила в столичный райсуд в понедельник, 18 февраля, в ней юрист просит отменить приговор Януковичу, а также признать экс-главу страны невиновным.

Свинаренко объяснила, что по мнению адвоката, при проведении судебного следствия были нарушены процедуры. Оболонский райсуд передаст дело Януковича в Киевский апелляционный суд после 25 февраля.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский райсуд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.