Против верхушки МВД завели дело из-за прослушки возле офиса Зеленского

Арсен Аваков / Пресс-служба МВД

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту разглашения руководством МВД сведений о прослушивании гражданина Украины, подозреваемого в совершении госизмены.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы СБУ.

"СБУ официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД и приближенных к нему отдельных народных депутатов относительно причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы. Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом и нанесло вред национальным интересам государства", - заявили в СБУ.

Напомним, ранее, 4 марта глава МВД Арсен Аваков заявил о том, что под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского на улице Белорусская в столице обнаружены элементы аппаратуры, предназначенной для прослушки.

В СБУ заявили, что действительно "осуществляют оперативно-технические мероприятия" по улице Белорусская, но они якобы никак не были связаны с кандидатами в президенты. Позднее нардеп от Народного фронта Антон Геращенко раскрыл, какую именно прослушку нашли у офиса Зеленского.