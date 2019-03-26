Администрация Порошенко проворонила секретный документ о руководстве НАБУ

Из АП исчез секретный документ / Reuters

В 2015 году в Администрации президента исчез документ с грифом "секретно", касающийся кандидатов на должность главы НАБУ.

Как говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений, соответствующее расследование ведет СБУ.

В материалах суда отмечается, что в Администрации президента пропал документ "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины", которому присвоен гриф ограничения доступа "секретно".

Документ был подготовлен в двух экземплярах в СБУ. Первый экземпляр был отправлен с нарочным в АП, второй экземпляр - приобщен к делу № 1 "Документы (докладные записки, сообщения, письма и т.д.) по вопросам оперативно-служебной деятельности подразделений, органов, учреждений СБ Украины направлены в высшие органы власти Украины".

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При этом после того, как 17 декабря 2018 года СБУ обратилась за подтверждением наличия в АП указанного документа, оказалось, что он "в Администрации Президента Украины не зарегистрирован".

В постановлении подчеркивается, что "вторые экземпляры документов могут быть использованы в качестве доказательства важных фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, в частности, причастных к совершению преступления лиц, а также то, что оригиналы документов необходимы для проведения ряда судебных почерковедческих экспертиз и технических экспертиз документов, в настоящее время возникла необходимость в получении временного доступа к документам, с возможностью изъятия их оригиналов".

При этом суд удовлетворил ходатайство следователя и предоставил временный доступ к вещам и документам, находящимся во владении Управления режима, документального обеспечения и контроля Службы безопасности Украины.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.