Главарь "ДНР" назвал "единственный путь" Донбасса

Денис Пушилин полагает, что у части Донбасса есть единственный путь / dan-news.info

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что у захваченной части Донбасса есть только один путь.

Захваченная часть востока Украины должна стать "полноценным членом семьи" Российской Федерации, рассказал лидер боевиков в интервью Комсомольской правде.

По словам Пушилина, "Донбасс должен рассчитывать на себя и своего союзника, проверенного пятью годами" — Россию.

"…Вернуть "республику" в Россию, как полноценного члена семьи — и вижу в этом единственный путь Донбасса", — заявил главарь псевдореспублики.

Напомним, в захваченном Донецке 31 августа произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва в Донецке тогдашний главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение, он скончался в больнице.

Позже "Народный совет ДНР" избрал и.о. главы квазигосударства уже бывшего своего председателя Дениса Пушилина. В ноябре в "ДНР" прошли "выборы", Пушилина якобы "избрали" новым главой "республики".

Справка. На Донбассе в 2014 году боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска России. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.