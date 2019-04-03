Суд закрыл уголовное дело против Омеляна и снял арест с его имущества

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что дело закрыли только в части незаконного обогащения.
Соломенский райсуд Киева закрыл уголовное дело по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении. Об этом сообщает РБК-Украина.
"Закрыли (дело,- ред.), но только в части незаконного обогащения. Обвинения в недостоверном декларировании назначили к судебному разбирательству", - прокомментировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Также суд снял арест с гаража министра во Львове, квартиры в Киеве и автомобиля BMW, сообщают со ссылкой на данные адвоката Александра Лысака.
Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.
Затем стало известно об аресте имущества Омеляна, которому для пользования оставили только галстуки, носки и книги.