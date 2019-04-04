Зеленский анонсировал свой первый указ на посту президента Украины

По его словам, он намерен внедрить подлинное народовластие в стране.
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский пообещал, что в случае победы на выборах 2019 первым же своим указом изменит правовой статус главы державы.
По его словам, он намерен внедрить подлинное народовластие в Украине.
"Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", – цитирует Зеленского Радио.Свобода.
Ранее у Зеленского уже пообещали первые "посадки". Команда Зе в случае его победы их кандидата намерена сразу же начать реформы.
Так, в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ГФС. Шоумен поддерживает перезапуск системы правоохранительных органов.
Напомним, Зеленский в случае своей победы во втором туре президентских выборов будет готов компетентно обсуждать любые вопросы с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6%