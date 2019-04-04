Зеленский анонсировал свой первый указ на посту президента Украины / Forbes

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский пообещал, что в случае победы на выборах 2019 первым же своим указом изменит правовой статус главы державы.

По его словам, он намерен внедрить подлинное народовластие в Украине.

"Также подам законопроекты "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", – цитирует Зеленского Радио.Свобода.

Ранее у Зеленского уже пообещали первые "посадки". Команда Зе в случае его победы их кандидата намерена сразу же начать реформы.

Так, в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ГФС. Шоумен поддерживает перезапуск системы правоохранительных органов.

Напомним, Зеленский в случае своей победы во втором туре президентских выборов будет готов компетентно обсуждать любые вопросы с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.