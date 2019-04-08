В Кабмине не принимали решений относительно отстранения главы Одесской ОГА

Министр Кабинета министров Александр Саенко подтвердил это в комментарии журналистам.
Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что Кабмин не принимал решений относительно отстранения Максима Степанова от должности главы Одесской ОГА.
"Правительство такого решения не принимало", - заявил он в комментарии Интерфакс-Украина.
Ранее глава Одесской области Максим Степанов заявил, что отказывается покидать свой пост и считает указ президента о своём отстранении незаконным, поскольку уволить его глава государства может только по представлению Кабмина, а такого представления пока нет.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации.