Самопомощь потеряла двух "бойцов"

Соболев подписал заявление о выходе из Самопомощи / Униан

Из партии Самопомощь выходят сразу два народных депутата. Егор Соболев соответствующее заявление уже подписал, Семен Семенченко пообещал объявить о своем решении в самое ближайшее время.

Соболев причину ухода из партии объяснил у себя в Facebook, добавив, что не будет баллотироваться с Самопомощью на следующих выборах. По его словам, все дело в "идеологических расхождениях" с руководством партии.

"…как отстаивать интересы людей, в частности на улице; и с какой скоростью и какими методами очищаться от тех, кто не выдерживает давления и соблазнов. Считаю порядочным сообщить об этом сегодня, чтобы в партии было время подготовиться к следующей кампании без меня. Уже подал заявление о сложении полномочий члена политсовета, члена провода и члена партии Самопомощь. Конечно, я не иду ни к Зеленскому, ни тем более к Порошенко. Сам терпеть не могу перебежчиков ", – заявил он.

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"Большинство граждан Украины хотят делегировать власть тем, кто будет утверждать независимое, некоррумпированное, справедливое государство. Но те, для кого Украина прежде всего место незаконного обогащения, все время мешают людям сделать этот выбор. И чтобы он в конце концов победил, всем, кто за Украину и против коррупции, надо сделать чудо. Найти достаточно убежденных и эффективных единомышленников, готовых быть с людьми в их бедах, преодолевать в тысячах добрых дел уныние, манипуляции, репрессии", – написал нардеп.

В завершение он намекнул на создание новой политической силы, "которую предложу творить на принципах открытости, действенности и добродетели".

Соболев подписал заявление о выходе из Самопомощи / Сайт Самопомощи

Ранее Садовый рассказал о планах Самопомочи на выборах в Раду. Глава политсилы заявил, что его партия будет идти в парламент самостоятельно.