"Избавить от старья": Савченко пригрозила изменить Раду

Надежда Савченко считает, что Раду нужно избавить от старья / УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что сейчас Верховную Раду наполняет старье, и его нужно заменить, а граждане Украины научились больше не верить политикам-обманщикам.

Украинцы научились думать, рассказала нардеп после освобождения из-под стражи, пишет Интерфакс-Украина.

По словам политика, ее соотечественники нашли путь, как мирным, эволюционным способом изменить действующую политическую систему.

"…Наша политическая сила Общественно-политическая платформа Надежды Савченко поможет заменить все те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду, и у нас это получится", — заявила народная избранница.Читайте такжеПочему освободили Савченко, и что странного в ее деле

Напомним, вечером 15 апреля Броварской суд Киевской области освободил Надежду Савченко из-под стражи.

Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта 2018 года в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

В конце ноября в Киеве в одной из больниц нардепу сделали операцию на коленном суставе. Позже — 5 декабря — стало известно, что политик объявила сухую голодовку "до момента обеспечения ей прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства", но потом ее закончила.