"Украинцы ждали этого 150 лет": эксперт объяснил важность закона о языках

Закон о языках, который 25 апреля приняла Верховная Рада, является не только очень важным, но и долгожданным для украинцев.

Такое мнение в комментарии Главреду выразил культуролог и литературовед Вадим Скуратовский. Он напомнил, что украинский язык был запрещен в 1876 году.

Тогда российский царь Александр II издал так называемый Эмский указ, который вводил жесткие ограничения на использование украинского языка в Российской империи.

"Указ запретил все устные и печатные варианты украинского языка на территории Надднепрянской Украины. С того времени началась абсолютная атака против украинского языка и продолжалась до сегодняшнего дня. И только сейчас, через полтора столетия, остановилась эта атака", - говорит Скуратовский.

Читайте также"Запреты и ограничения": в РФ закон о языке в Украине назвали "принудительной украинизацией"

Эксперт также отметил, что сейчас в стране устраиваются диверсии против украинского языка, но с принятым законом они "сойдут на нет".

"Все это время некоторые депутаты на суржике пугают, что все плохо в этом законе, от "А" до "Я". Другие пугают конфликтами с Польшей и Венгрией, к которым якобы приведет принятие закона. Это и есть диверсии. К большому сожалению, за последние полстолетия украинцев приучили не уважать родной язык. Это все не исчезнет за один день, но теперь будет наталкиваться на юридические барьеры", - уверен культуролог.

Подробнее о законе про языки и том, что он значит, можно прочитать в нашем материале Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку.