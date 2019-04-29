Тимошенко и Медведчук в один день улетели в Стамбул – журналист

Тимошенко по неизвестной причине посетила Стамбул параллельно с Медведчуком / Батькивщина

Журналист Михаил Ткач опубликовал фотографии лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко, которая прилетела в аэропорт Стамбула. Он утверждает, что в этот же день в этот турецкий город прилетел борт главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука.

В Facebook Ткач опубликовал скрины карт, которые демонстрируют перелеты самолетов высокопоставленных политиков.

Журналист напомнил, что Тимошенко публично не заявляла о своей поездке в Стамбул во время пленарного заседания в Верховной Раде. При этом по фото видно, что это не семейная поездка, поскольку в аэропорту с политиком можно увидеть ее соратников по партии.

Автор сообщает, что политик была замечена там 24 апреля. В этот же день там был Медведчук. Его самолет вернулся в Украину 27 апреля.

"Очевидно, что многочисленная фракция Бойко-Медведчука в новом парламенте может пригодиться Тимошенко, когда она получит шанс занять пост премьер-министра", — написал Ткач.

Напомним, украинский политолог Виктор Небоженко озвучил мнение о наиболее удачной кандидатуре премьер-министра после инаугурации Владимира Зеленского. Он полагает, что на данный пост наиболее удачно в современных политических реалиях подходил Юлия Тимошенко.