Подарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладко

Тарас Чорновил
22 апреля 2019, 10:43

В Кремле уже воспринимают победу Зеленского, как свою. Так было и с президентом США Дональдом Трампом. Сначала они пили за него шампанское, а потом оказалось, что зря.

Владимир Зеленский

После проигрыша на президентских выборах Петр Порошенко сказал, что не уходит из политики. Очень скоро будут выборы в Раду, поэтому предполагаю, что речь идет о парламентской оппозиции. И подготовке к выборам, чтобы получить там нормальный результат.

Но говорить сейчас о лидере оппозиции рано. Мы входим в лето, Верховная Рада в этот период успешно умирает, а к осени она будет вообще отсутствовать как структура. Ведь будет вся в избирательном процессе.

Особых событий в парламенте не будет, и поэтому уже в ближайшие дни начнется определенное противостояние, как подготовка предстоящим выборам.

Читайте такжеМинусование Зеленского: какие мины и сюрпризы ждут нового президентаК примеру, последние заявления Юлии Тимошенко, они сделаны очень четко на ее пользу. Многие восприняли их ошибочно, и чуть ли порохоботкой не на назвали. Но на самом деле, она сейчас более мило, изысканно и аккуратно воюет против Петра Порошенко и ждет, пока Владимир Зеленский сам не навернется.

Она достаточно опытная, поэтому постарается использовать падение Зеленского - чтобы он показал себя полностью недееспособным, неумелым переговорщиком, что проиграет все, что только можно проиграть. И чужими руками будет его добивать. Прямо против него она пока не готова действовать.

Обратите внимание, когда мы говорим про двоих кандидатов, вышедших во второй тур, то можно говорить – в их среде шла война одного против другого.

Поэтому сейчас Тимошенко будет играть доброй мамы, которая хочет всех помирить. Таким образом она попытается захватить внимание избирателей, и Петру Порошенко нужно будет этому противостоять. И он должен укорениться на парламентских выборах, как основной, кто может противостоять тому, что делает Зеленский.

К парламентским выборам недовольных будет много. Думаю, что избиратели разочаруются уже через сто дней в своем кандидате. Но тут будет летний период, а он немного спасает рейтинг.

Читайте такжеЧего ждать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"Также, все зависит от того, насколько самостоятельным будет Зеленский, кто будет им руководить. Кто получит кресла министров – это не так важно. Тем более, что должности нужно будет согласовываться Кабмином и ВР. А перед этим добиваться, чтобы старые министры сами ушли в отставку. А собрать голоса за отставку старых и назначение новых министров будет трудно.

С другой стороны, есть Владимир Гройсман. И до нового года придется сосуществовать президенту Зеленскому с премьером, у которого очень высокие полномочия. И все то, что обещал Зеленский, на самом деле зависит от Гройсмана.

И с Международным валютным фондом придется говорить премьеру, чтобы дефолта не случилось. И вот если они договорятся и смогут сотрудничать, резкого обвала рейтингов Зеленского не будет.

Но есть еще один игрок – Владимир Путин. Он может сделать так, как в 2010-ом с Януковичем и Тимошенко, когда он их вынудил – тот, кто станет президентом, подписывает "харьковские соглашения".

Учитывая, что до парламентских выборов не так далеко, Путин может позаигрывать подарочками. Якобы, без условий, но на самом деле условия будут, только мы их не узнаем. Например, в Минске состоится встреча Зеленского с президентом Беларуси Александром Лукашенко. И внезапно туда прилетит Путин. Мои коллеги дипломаты в Минске говорят, что сейчас там готовятся настолько серьезно, что прямо как к визиту Путина.

И он может освободить всех моряков, политзаключенных, которые у всех на слуху, заложников, скинет цену на газ, и додавят правительство, чтобы перешло на прямые поставки. А параллельно другому избирателю вернут показ запрещенных сериалов, тех же "Сватов", например.

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И тогда может произойти региональный обвал – Западная Украина взбунтуется, и вернемся мы к противостоянию на уровне Ющенко-Янукович или Янукович-Тимошенко.

Если же Путин захочет шантажировать, а не подкупать, а он может на это спокойно пойти, то нам следует ожидать не просто обострений, а жестких провокаций.

В Кремле уже воспринимают победу Зеленского, как свою. Так было и с президентом США Дональдом Трампом. Сначала они пили за него шампанское, а потом оказалось, что зря. 

Но Трамп сильный, плюс – вокруг него институция, которая не дала бы скатиться куда не следуют. У нас институции не созданы, а сам Зеленский еще очень слаб.

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Тарас Чорновил Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019
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