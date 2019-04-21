Россия "захватывает" Европу

Газопровод / http://oilreview.kiev.ua

Поскольку Вашингтон готовится к уменьшению своей роли на Ближнем Востоке, РФ, напротив закладывает основу для долгосрочного присутствия в данном регионе. Приобретая трубопроводы и права на разведку в Турции, Ираке, Ливане и Сирии, Россия строит энергетический мост в Европу через Среднюю Азию. При этом она укрепит свою роль в качестве основного поставщика газа в Европу и расширит влияние на Ближнем Востоке, создав серьезную угрозу для интересов США и Европы.

Читайте такжеПутин строит новые газопроводы - OilPriceРоссия уже поставляет 35% от общего объема импорта газа в Европу и давно сдерживает любые европейские усилия по диверсификации поставок энергоносителей. Три трубопровода сделают Европу еще более зависимой от российского газа, а также углубят разногласия между Соединенными Штатами и Европейским союзом. В этой новой сети Турция является одним из важнейших транзитных пунктов. Газпром уже эксплуатирует трубопровод "Голубой поток", который обеспечивает примерно 16% экспорта газа из России в Европу через Турцию и Болгарию. Также ожидается, что второй трубопровод "Турецкий поток" будет запущен до конца текущего года и обеспечит около 14% экспорта газа из РФ в Европу через Турцию и Грецию. Этих двух трубопроводов вместе с "Северным потоком-2" будет более чем достаточно, чтобы заменить экспорт, идущий в Европу через Украину.

Другая часть новой транзитной сети пройдет через полуавтономный курдский регион Ирака. В сентябре 2017 года, за несколько дней до того, как региональное правительство Курдистана (КРГ) провело неудачный референдум о независимости, российская энергетическая компания "Роснефть" подписала соглашение о финансировании газопровода стоимостью 1 млрд долларов из Курдистана в Турцию. Ожидается, что газопровод сможет удовлетворить примерно 6% годового спроса на газ в Европе. А затем, в октябре 2017 года, Роснефть приобрела контрольный пакет акций существующего нефтепровода из КРГ в Турцию за 1,8 млрд долларов. Этот трубопровод был в центре напряженных отношений между центральным правительством Ирака и КРГ с 2013 года, когда Эрбиль начал в одностороннем порядке экспортировать нефть в Турцию по трубопроводу. Этот шаг Багдад критиковал как серьезное нарушение конституции.

Читайте такжеЕврокомиссия выделила деньги на новый газопровод в ЕвропеРоссия использовала напряженные отношения между Багдадом и Эрбилем, чтобы заключить самые выгодные контракты. После экспансии России в энергетический сектор Курдистана, глава Роснефти Игорь Сечин направил в центральное правительство Ирака письмо, в котором написал, что у них не было другого выбора, кроме как вести бизнес с КРГ, которая продемонстрировала "большую заинтересованность в расширении стратегического сотрудничества". Гамбит сработал: Багдад, стремясь разрушить партнерство Москвы и Эрбиля, начал переговоры с Роснефтью о проведении тендера на строительство нового нефтепровода от месторождений Киркук до границы с Турцией, избегая территории Курдистана. Новый трубопровод заменит предыдущий, который был разрушен во время войны Ирака с Исламским государством.

Тем временем в Сирии Россия получила исключительное право на добычу нефти и газа. Запасы нефти в Сирии составляют 2,5 млрд баррелей (примерно 0,2% от мировой доли), а доказанные запасы природного газа недостаточны для удовлетворения даже внутреннего потребления. Но главная ценность Сирии для Москвы, как и для Турции, заключается в том, что она является транспортным узлом для экспорта топлива. Махинации РФ с нефтью в Сирии начались задолго до военной интервенции Кремля в 2015 году. В 2009 году Катар предложил построить трубопровод для отправки газа с огромного месторождения Южный Парс (которое он делит с Ираном) через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию. По указанию России президент Сирии Башар Асад отказался подписать план, поскольку Москва опасалась, что сделка уменьшит ее роль на европейском рынке природного газа. В качестве альтернативы Россия дала свое согласие на строительство трубопровода Иран-Ирак-Сирия при условии, что ей будет легче иметь дело с Ираном, чем с Катаром. Последующая революция приостановила эти планы, но российская активность, вероятно, возрастет, когда Сирия перейдет к восстановлению после войны. Асад уже заявил, что восстановление страны, вероятно, будет стоить от 200 до 500 млрд долларов. В связи с тем, что администрация Трампа решила выйти из Сирии, любые проекты в области энергетической инфраструктуры, будут нуждаться в одобрении Москвы.

Читайте такжеСША должны не дать России запустить газопровод в обход Украины - Foreign PolicyРоссия также углубила торговые связи с Ливаном в рамках своих усилий по сдерживанию влияния США в регионе, причем объем торговли между Россией и Ливаном почти удвоился с 423 млн долларов в 2016 году до 800 млн в 2018 году. Российская фирма Новатэк также заполучила 20-процентную долю в двух морских разведочных блоках страны. Но основной интерес России к Ливану - это канал в Сирию. В январе Роснефть подписала 20-летнее соглашение об управлении и модернизации нефтебазы в Триполи. Ценность сделки держится в секрете, но близость объекта к Сирии может позволить Москве использовать его для скрытых поставок топлива режиму Асада.

Если Россия преуспеет в своих планах, последствия для европейской безопасности будут не очень радостными. Европа станет еще более зависимой от российского газа и потеряет значительные рычаги воздействия на Кремль. Планы России также могут уменьшить влияние США в ближневосточном регионе, где Вашингтон исторически был главным гарантом безопасности. Россия уже поддерживает диктаторов по всему региону, в том числе сирийского Башара Асада, ливийского Халифа Хафтара и египетского Абдель Фаттах Ас-Сиси. Политическая поддержка Москвой диктаторских, антиамериканских режимов будет усиливаться по мере наращивания ее регионального присутствия.

Хотя Кипр и Израиль, являющиеся надежными союзниками США, имеют значительные объемы запасов газа, ни один из них не может реально обеспечить Европу. На строительство давно предложенного трубопровода EastMed, который будет экспортировать израильский и кипрский природный газ напрямую в Европу через Грецию, потребуется 7 лет. Однако у Вашингтона есть альтернативные варианты. Соединенные Штаты могут стремиться к разработке альтернативных маршрутов экспорта газа в Европу, включая морские установки регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Это может послужить решением логистической проблемы экспорта природного газа из Израиля и других частей Восточного Средиземноморья. Вашингтон мог бы помочь финансировать такие проекты в обмен на взаимные обязательства участвующих стран по либерализации их рынка газа, в том числе путем разделения производственной и транспортной инфраструктуры, а также предоставления третьим сторонам равного, недискриминационного доступа к пропускной способности трубопроводов.

Читайте такжеСеверный поток-2 вовремя не заработает и Россия сядет за стол переговоров с Украиной - ЕврокомиссияТакой подход обеспечит пространство для дополнительного импорта, более конкурентоспособного с Россией, и позволит газу свободно перемещаться по континенту от поставщиков с наименьшими затратами к центрам наибольшего спроса. Учитывая, что сжиженный американский газ в настоящее время дороже российского газа, Вашингтон может субсидировать свой экспорт от частных производителей в Европу в качестве средства поддержания поставок и стабильности цен. Президент США Дональд Трамп дал понять, что экспорт газа в Европу является приоритетной задачей, и администрация должна работать с европейскими партнерами, чтобы реализовать эту цель и сорвать энергомост РФ на Ближнем Востоке. Энергетическая безопасность Европы и влияние США на Ближнем Востоке слишком важны, чтобы уступать России.

Варша Кодуваюр - старший аналитик Фонда защиты демократии для Foreign Policy