США засомневались в жизнеспособности планов по поставке СПГ Украине

15 марта 2019, 08:19

На сегодняшний день осуществлять отгрузки в регион Черного моря достаточно сложно, считает Дэн Бруиллетт.

LNG
Перспективы продажи американского СПГ Украине являются сомнительными / porttechnology.org

Заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллетт заявил о том, что ситуация, сложившаяся в Керченском проливе, затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.

По его словам, на сегодняшний день осуществлять отгрузки в регион Черного моря достаточно сложно.

Бруиллетт пояснил, что ситуация вокруг Керченского пролива "немного изменилась", и теперь трудно делать прогнозы относительно поставок СПГ в Украину, сообщает РИА Новости.

"Не знаю, является ли он [регион] жизнеспособным рынком для СПГ, но мы рады будем это изучить", — добавил американский чиновник.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах ЕС построить десяток СПГ-терминалов в ответ на "Северный поток-2".

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Украина США газ сжиженный газ СПГ
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