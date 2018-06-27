Польша перешла на сжиженный газ из США

С целью снизить зависимость от российского газа польская нефтегазовая госкомпания PGNiG договорилась с США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ).

"Закупки СПГ у США позволят нам не только ещё больше диверсифицировать источники поставок с 2022 года, но также развивать трейдинг, и обеспечат PGNiG участие на мировом рынке сжиженного газа", - цитирует главу PGNiG пресс-служба компании.

PGNiG планирует закупать у американских компаний четыре миллиона тонн СПГ (около 5,4 млрд кубометров) в год в течение 20 лет.

На сегодняшний день основным поставщиком PGNiG является "Газпром" (контракт истекает в 2022 году). Ежегодное потребление газа в Польше составляет около 16 миллиардов кубометров.

В этом году вступает в силу контракт PGNiG с британской компанией Centrica, которая будет поставлять СПГ в Польшу с расположенного в Луизиане терминала Sabine Pass. Сделка рассчитана на пять лет и предполагает девять поставок. Также Польша получает газ из Катара - его цена при этом более чем в два раза превышает стоимость российского топлива. Согласно договору, подписанному в 2009 году, Катар должен поставлять 1,5 млрд кубометров СПГ в год в течение 20 лет.

До того глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявлял, что Варшава не намерена продлевать контракт с "Газпромом" на поставку российского газа.

Стоит отметить, что в марте 2018-го о готовности закупать СПГ у Катара заявлял также президент Украины Петр Порошенко. По его словам, поставки катарского газа "создадут уникальные возможности" для повышения энергобезопасности страны. Порошенко выразил предположение, что поставки могут пройти через терминал в Польше или через пролив Босфор.

