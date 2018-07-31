Трамп сообщил о планах ЕС построить десяток СПГ-терминалов в ответ на "Северный поток-2"

Страны Евросоюза обсуждают строительство 9-11 портов для приема сжиженного природного газа из США.

Как сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте, ЕС готов самостоятельно оплатить постройку этих портов.

"Мы уже обсуждаем с Евросоюзом вопрос строительства 9–11 портов, за которые заплатят они (страны. - Прим.) чтобы мы могли отправлять наш СПГ в Европу", - цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

В конце июля компания Nord Stream 2, отвечающая за строительство "Северного потока-2", начала укладывать первые трубы газопровода на территории Германии.

Строительные работы в Грайфсвальдском заливе планируется завершить к концу 2018 года.