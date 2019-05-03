Это болото лучше осушить: эксперт объяснил, почему Раду все еще могут разогнать

3 мая 2019, 07:40

Парламент, который будет хоронить все инициативы, в том числе и кадровые, обездвижит нового президента.

Рада
Рада все еще под угрозой роспуска / УНИАН

Все еще не стоит исключать вероятность роспуска парламента, особенно в условиях того болота, в которое она превращается. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог Алексей Якубин.

"На прошлой пленарной неделе мы видели, что действующий президент продолжал использовать Раду для своей избирательной кампании – я имею в виду языковой закон. И получается, выборы закончились, а он продолжает свою избирательную кампанию", - отметил эксперт. 

По его словам, действующий президент обычно советуется – какие законы принимать или по другим вещам, связанных с государственной политикой.

"Порошенко этого не делает. Вместо этого мы видим, что Петр Алексеевич живет в параллельной реальности. И движет поезд, куда он видит", - объяснил он.

Читайте такжеСможет ли Зеленский разогнать РадуЭксперт отметил, что для инаугурации не обязательно ждать пленарной недели в парламенте. После публикаций в голосе Украины и Урядовом курьере будет опубликовано решение ЦВК, Рада может просто собраться и назначить дату инаугурации.

"Но мы уже видим затяжку с этим вопросом. Его хотят превратить в вопрос переговоров. И если ВР будет занимать такую неконструктивную позицию, а сам Зеленский будет видеть постоянные палки в колеса, то после официального вступления в должность, он может пойти на роспуск Рады. Потому что Рада в состоянии болота, которая будет хоронить все инициативы, в том числе и кадровые, обездвижит нового президента", - резюмировал он.

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Владимир Зеленский роспуск Рады
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