У Зеленского рассказали, когда предъявят своих кандидатов на МИД и Минобороны

Владимир Зеленский / Reuters

Имена собственных кандидатов на должности глав Министерств иностранных дел и обороны победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский озвучит сразу после инаугурации.

Соответствующую информацию в эфире телеканала 112 Украина озвучил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Думаю, что данные кандидатуры будут озвучены президентом уже после инаугурации, мне так кажется", - сказал он.

По словам Разумкова, "это очень объективная и понятная позиция Владимира Зеленского", особенно с учетом военных действий на Донбассе и шквала критики от политических оппонентов.

Напомним, ранее советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в неожиданном ключе прокомментировал ситуацию с украинской армией на Азове. Позднее соратник трумфатора президентских выборов Сергей Шефир рассказал, как и на сколько тот оставил свой бизнес, а также поведал, как и с кем в штабе Зеленского хотят "коалиционироваться" в Раде.