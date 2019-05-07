У Зеленского в неожиданном ключе прокомментировали ситуацию с украинской армией на Азове

7 мая 2019, 10:24

В целом ситуация с противостоянием Украины и России на Азове, как считают у Зеленского, сложнее, чем кажется украинцам.

Азовское море
Азовское море / Открытые источники

По состоянию на сегодня украинские военные не способны адекватно противостоять агрессивной политике РФ в акватории Азовского моря.

Соответствующее мнение высказал Иван Апаршин − советник по вопросам безопасности и обороны победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Апостроф.

Он заявил, что из-за нынешней неспособности Украины противостоять РФ на Азовском море, не желал бы, чтобы украинские эксперты требовали от новоизбранного президента безотлагательного восстановления Военно-морских сил.

Читайте такжеЕС выделяет Украине 50 млн евро для защиты на Азове от РоссииКроме того, Апаршин раскритиковал действия военного толка на Азове, совершенные и совершаемые Украиной.

"Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией - это ничем не поможет", − заявил советник Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Апаршин рассказал о том, как Украина будет воевать в ближайшем будущем, а также заявлял о том, что советнику действующего президента Петра Порошенко Юрию Бирюкову придется отвечать за махинации с жильем для военнослужащих. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия ВСУ Владимир Зеленский Азовское море Иван Апаршин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:24
У Зеленского в неожиданном ключе прокомментировали ситуацию с украинской армией на Азове
10:10
Для Украины главным врагом был и остаётся Советский Союз мнение
10:03
До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019
10:01
Экс-министр экономики рассказал, как Россия выкрутилась из санкций Киева в "оборонке" Видео
09:42
"Пугливые зверюшки": что стоит за затягиванием инаугурации Зеленского
09:34
"Военный сценарий": эксперт рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению
09:32
Что надо Зеленскому, чтобы не расстерять доверие до выборов в парламент мнение
09:21
СМИ рассказали, как в Кремле "порешают" с временным проживанием украинцев в России
09:09
Астролог сказала, будет ли конец света
08:44
Порошенко обсудил с Трюдо коварные планы Путина по российским паспортам на Донбассе
08:31
А Баба-яга против, или Почему Порошенко и Ко нагло тянут с передачей власти Зеленскому мнение
08:14
В НАБУ завели дело против Парубия
07:50
СМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в Шереметьево
07:39
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
07:21
Россиянам придется сразиться с сыном вертухая мнение
07:17
Аналитик рассказал, что Путин считает своей миссией и каким странам стоит его бояться
06:57
Почему для Украины так важна дата инаугурации Зеленского мнение
06:34
Лютая жестокость и злоба: астрологи назвали деспотичных мегер среди знаков Зодиака
06:04
"Это же пи*дец!": российская певица ошарашила сеть фото без трусов
05:28
Астролог назвал самый неудачливый знак Зодиака в мае-2019
04:56
Поздравления с днем рождения подруге – открытки и тексты Фото
04:19
Политолог рассказал, кто получит выгоду от затягивания инаугурации Зеленского
03:55
Топ-5 причин, по которым женщины отказываются от секса
03:09
"Вот это персики!": Настя Каменских в провокационной позе показала пышную грудь
02:02
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
01:24
Ученые выявили необычный способ борьбы с депрессией
01:13
"Вызывайте экзорциста!": Maruv шокировала сеть странной позой на фото
00:47
"Подарок любимой жене": нардеп Шуфрич съездил на майские праздники в Крым Фото
00:38
Люди в Шереметьево сгорели за сверхприбыли Путина и его дружков мнение
06 мая, понедельник
23:51
Директор Бориса Моисеева отреагировал на слухи о его смерти
23:27
СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в арсенале ВСУ
23:04
Циклон принесет в Украину ливни и мокрый снег
22:42
"Закупает Германия": в Польше открестились от угля с оккупированного Донбасса
22:15
"Открыли новый фронт": Нафтогаз пожаловался в Еврокомиссию на Газпром
21:42
Минюст решил за смешную цену продать разрушенный завод Свема
21:13
Ошибка пилота: расшифрован черный ящик сгоревшего в Шереметьево самолета
21:01
Йованович отзывают с должности посла США в Украине - источник
20:49
Мог упасть в горах: в Мексике пассажирский самолет пропал с радаров
20:32
Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы
20:02
"Водитель был пьян": полиция задержала виновника ДТП с белорусскими туристами в Карпатах Фото
19:51
Жертв могло быть гораздо меньше: к самолету в Шереметьево областных пожарных не пускали 1,5 часа Видео
19:29
Продолжение дискуссии Путина и Трампа: Лавров поговорил с Помпео
19:23
"Красотка": Роксолана Мерьем Узерли показала свою "маленькую Михримах"
18:56
Вновь спасает планету: вышел трейлер к фильму Человек паук: Вдали от дома
18:52
Макрон прокомментировал возможный выход России из Совета Европы
18:36
В Нацбанке рассказали, как сильно вырастут цены на газ для населения
18:07
"Как женщина это делает": принц Гарри эмоционально отреагировал на рождение сына Видео
18:05
Радоница 2019: как отмечать, что нельзя делать и почему
17:42
Кто такая и что делала в России: стали известны подробности об украинке, пострадавшей в Шереметьево
17:33
Зеленский на встрече с раввинами обсудил диалог с жителями ЛДНР и Крыма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться