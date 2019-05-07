У Зеленского в неожиданном ключе прокомментировали ситуацию с украинской армией на Азове

Азовское море / Открытые источники

По состоянию на сегодня украинские военные не способны адекватно противостоять агрессивной политике РФ в акватории Азовского моря.

Соответствующее мнение высказал Иван Апаршин − советник по вопросам безопасности и обороны победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Апостроф.

Он заявил, что из-за нынешней неспособности Украины противостоять РФ на Азовском море, не желал бы, чтобы украинские эксперты требовали от новоизбранного президента безотлагательного восстановления Военно-морских сил.

Читайте такжеЕС выделяет Украине 50 млн евро для защиты на Азове от РоссииКроме того, Апаршин раскритиковал действия военного толка на Азове, совершенные и совершаемые Украиной.

"Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией - это ничем не поможет", − заявил советник Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Апаршин рассказал о том, как Украина будет воевать в ближайшем будущем, а также заявлял о том, что советнику действующего президента Петра Порошенко Юрию Бирюкову придется отвечать за махинации с жильем для военнослужащих.