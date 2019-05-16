Зеленский обсудил с международными рекрутерами подбор кадров на ключевые должности

Владимир Зеленский встретился с представителями мировых рекрутинговых агентств/ пресс-служба В.Зеленского

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств и обсудил сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления.

Во встрече приняли участие: Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell).

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что уже есть определенное количество кандидатур на ключевые должности в стране, например - руководителей ОГА.

"Здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - добавил Зеленский.

В пресс-службе Зеленского добавили, что на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты, - это профессионализм, знание региона, авторитет в местных громадах, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.

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"Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента", - сказано в сообщении.

Как известно, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

В штабе Зеленского подчеркнули, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.