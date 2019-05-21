Ляшко закосил под Слугу народа и пересел на велосипед

Ляшко на велосипеде / Страна

Президент Украины Владимир Зеленский собрал руководство Верховной Рады и лидеров депутатских фракций и групп в Администрации президента во вторник, 21 мая.

Главный радикал Украины Олег Ляшко приехал на встречу на велосипеде, сообщает Страна.

Стоит отметить, что в сериале "Слуга народа" на работу на велосипеде ездил сам Зеленский-Голобородько.

Кстати, одними из первых политиков, которые приехали к Зеленскому, оказались нардеп Вадим Новинский и председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

Напомним, сразу после церемонии инаугурации, в понедельник 20 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва. Глава государства во время речи в Раде анонсировал парламентские выборы 2019.

Указ о роспуске Зеленский может подписать сразу после консультаций с главами фракций, как это предусмотрено законом.

Официальная причина роспуска - в Раде уже несколько лет де-факто нет коалции. Это дает президенту право роспуска.

Также ранее Главред сообщал, что радикал Олег Ляшко некрасиво перебил Владимира Зеленского во время его речи в Верховной Раде.