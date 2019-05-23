Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Владимир Зеленский / Reuters

Украинские чиновники и политики являются некомпетентными в современных инновационных технологиях, заявил президент Владимир Зеленский.

"Говоря об инновациях, говоря о политике... Я хотел бы вам сказать, что в принципе, чиновники, политики и инновации - это абсолютно два разных мира, это просто какая-то катастрофа, и вообще ощущение, что мы живем на разных планетах, – люди с инновациями и политики", - подчеркнул он во время выступления на IT-конференции iForum.

Он также саркастически напомнил, что, как правило, чиновники используют четыре слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск.

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"И после этих четырех слов они, как правило, говорят: "Мы все сказали, и надо что-то менять". Я вам честно скажу просто как человек, я лично один ничего не могу изменить в плане инновации, в плане диджитализации. Мы только можем это сделать вместе", - добавил Зеленский.

Отметим, что во время демонстрации видео с испытаниями роботов американской компании Boston Dynamics, Зеленский предложил посмотреть на фото растерянных украинских чиновников, среди которых было изображение удивленного лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Он также показал слайд с новостью "Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению", сказав, что такие "чиновники могут к такому привести".

Напомним, ранее Зеленский разъяснил позицию по вопросу переговоров с Россией.