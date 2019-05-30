СМИ раскрыли планы Турчинова на досрочные выборы в Раду

Александр Турчинов / Reuters

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов не намерен принимать участие в досрочных выборах в украинском парламенте.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в окружении политика.

К слову, еще осенью минувшего года Турчинов стал координатором "Христианского движения "Всеукраинский собор"", а его окружение рассматривало возможность создать партию на основе этой организации. Однако ныне от данной идеи отказались.

Напомним, ранее, 17 мая, Александр Турчинов ушел в отставку с поста секретаря СНБО. Вместо него президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка.