"АнтиЗеленский, повторяющий ошибку Порошенко": Политолог обьяснил подоплеку пути Вакарчука в Раду

Святослав Вакарчук / УНИАН

Известный украинский музыкант (лидер брит-поп-группы Океан Эльзы) Святослав Вакарчук после вступления в среду украинской политической жизни в какой-то мере стал "АнтиЗеленским".

Такое мнение в комментарии Главреду высказал известный политолог Руслан Бортник.

"[Вакарчук - Главред] более стилизованный, лидер нового типа, певец, не системный политик, новое лицо какой-то политической подготовкой. Но если Зеленский проходил свои политические университеты в Украине через шоу и сериалы, то Вакарчук – в США. Он в какой-то мере антипод нынешнего президента. И если бы лидер Голоса стартовал раньше, то они сегодня были бы на равноценных позициях. Но из-за позднего старта Вакарчук только-только начинает раскручивать свой проект, благодаря серьезной поддержке медиахолдинга Виктора Пинчука и западных партнеров", − утверждает он.

Читайте такжеПолиттехнолог рассказал, как партия Вакарчука "ощипает" партии Зеленского и Порошенко на выборахБортник придерживается мнения, что электоральная ниша, в которую пытается вклиниться Вакарчук, крайне узкая.

"И если Зеленский объединяет всю страну – центр, запад, восток, то Вакарчук делает ту же ошибку, что и Петр Порошенко, Анатолий Гриценко – набором кандидатов в списке партии он сузил свою нишу только для избирателя, который настроен на прозападный курс. Поэтому максимум, на который он может рассчитывать, 8-10 процентов. Ведь в этой нише, кроме Порошенко и Гриценко, есть и Юлия Тимошенко, и Владимир Гройсман, то есть все", − сказал нам Бортник.

Напомним, ранее политтехнолог Валентин Войткив оценил возможный союз Владимира Гройсмана и Святослава Вакарчука на выборах в Раду. До этого у Вакарчука рассказали, как проводился отбор кандидатов в избирательный список Голоса.