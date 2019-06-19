"Фальсификация документов": против Порошенко начато новое уголовное производство — Портнов

Очередное уголовное производство в отношении бывшего президента связано с назначением правительства, сообщил экс-замглавы АП времен Януковича.
Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что во вторник, 19 июня, Государственное бюро расследований начало новое уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
В отношении бывшего украинского лидера и спикера парламента начато пятое по счету уголовное производство, написал юрист в своем Telegram-канале.
По его словам, в отношении Порошенко и Парубия начали уголовное производство из-за "фальсификации документов".
"…сегодня (19 июня — Ред.) Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ними документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета министров", — отметил юрист.
Напомним, Андрей Портнов покинул Украину в 2014 году и вернулся на Родину 19 мая 2019-го. Позже — 21 мая — стало известно, что он подал в ГБР первое заявление о преступлении, совершенном Петром Порошенко.