"Фальсификация документов": против Порошенко начато новое уголовное производство — Портнов

Против Петра Порошенко начато пятое по счету уголовное производство, сообщил Андрей Портнов / Лига

Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что во вторник, 19 июня, Государственное бюро расследований начало новое уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

В отношении бывшего украинского лидера и спикера парламента начато пятое по счету уголовное производство, написал юрист в своем Telegram-канале.

По его словам, в отношении Порошенко и Парубия начали уголовное производство из-за "фальсификации документов".

"…сегодня (19 июня — Ред.) Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ними документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета министров", — отметил юрист.

Напомним, Андрей Портнов покинул Украину в 2014 году и вернулся на Родину 19 мая 2019-го. Позже — 21 мая — стало известно, что он подал в ГБР первое заявление о преступлении, совершенном Петром Порошенко.