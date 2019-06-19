"Сидит у Порошенко и плачет": скандальную чиновницу выгоняют из партии ЕС — журналист

Наталью Баласинович выгоняют из партии Европейская солидарность, сообщил журналист / Скриншот

Председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович сидит у бывшего президента Петра Порошенко и плачет, поскольку ее исключают из списка партии экс-лидера нашей страны Европейская солидарность (раньше называлась Блок Петра Порошенко Солидарность).

Чиновнице должны вручить подозрение в умышленном нанесении легкого телесного повреждения (ст. 125 ч. 1 Уголовного кодекса), сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Дубинский.

По его словам, Баласинович — не просто человек из обоймы бывшего украинского лидера, а опора бизнес-партнера Порошенко и лидера фракции БПП в Верховной Раде Игоря Кононенко в 94 избирательном округе, которая курирует админресурс и отвечает за результат выборов в интересах нардепа.

"…30 место в списке ЕС ей дали как предоплату за победу Кононенко… И теперь Баласинович должна получить не мандат, а подозрение в совершении насильственного преступления. После чего будет отстранена от власти…", — отметил Дубинский.

Наталью Баласинович выгоняют из партии Европейская солидарность, сообщил журналист / Telegram-канал Dubinskiy.pro

Ранее сообщалось, что Наталья Баласинович в Киеве избила консьержку-пенсионерку. Позже появилась информация, что пьяная чиновница обложила отборным матом сотрудника полиции.