"Сделаю проклятье на смерть, иди нах*й": чиновница из партии Порошенко влипла в новый скандал

18 июня 2019, 19:03

В Сети появились пикантные подробности развода госпожи Баласинович с ее клиентом

Баласинович опять влипла в скандал
Баласинович опять влипла в скандал / Униан

Скандальная кандидат в народные депутаты от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская Солидарность под номером 30 и председатель Васильковской районной рады Наталья Баласинович опять стала звездой Сети.

Отметим, ранее на YouTube выложили видео, как 34-летняя чиновница в состоянии опьянения и с сигаретой в руках, сидя в машине, обложила отборным матом женщину.

Авторы ролика утверждают, что Баласинович так общается с сотрудником полиции.

А во вторник, 18 июня, адвокат Наталья Неупокоева в социальной Сети Facebok выставила на всеобщее обозрение грязное белье - пикантные подробности развода госпожи Баласинович с ее клиентом. Уже в комментариях адвокат уточнила, что Баласиневич – публичный человек, поэтому и обнародовала эти детали.

"Два дня все обсуждают поведение кандидата в депутаты от Партии Порошенко Европейская солидарность Натальи Баласинович. С этой дамой я имею "счастье" общаться в рамках бракоразводного и вытекающего из него процесса. О поведении в суде я уже промолчу, меня мало чем удивишь, хотя кроме плевков в лицо эта "моралистка" еще и любитель оскорбить адвокатов", - рассказала адвокат.

Наталья Неупокоева уточнила, что "в отношении этой "жертвы домашнего насилия" открыто ряд уголовных производств об угрозах, нанесении телесных повреждений, порче имущества ее мужа и его родственников, консьержка и других лиц".

"А еще меня очень удивляет, как сильно эта "жертва домашнего насилия" хочет оставаться в браке. 2 года длиться бракоразводный процесс, который был инициирован моим клиентом по ее же просьбе. Однако, видимо что-то в ее личной жизни пошло не так, и гражданка вспомнила о "семейных ценностях", - отметила адвокат.

Потом адвокат рассказала о том, что с целью затянуть расторжение брака, Баласинович подала в суд справку о том, что находится в положении.

"По факту подделки этой справки возбуждено уголовное производство. Как Вы понимаете, за 2 года ребенок так и не родился, а в исковые заявления к моему клиенту об уплате алиментов, она вдруг забыла что была беременна, и написала что перестала поддерживать семейные отношения с мужем за 2 месяца до наступления тот самой беременности", - рассказала адвокат.

Резюмируя, в качестве вишенки на торте, адвокат с разрешения своего клиента разместила в сети скриншот переписки с "хранительницы домашнего очага" и "жертвой домашнего насилия".

Граждане в Сети, которые ознакомились с подробностями бракоразводного процесса, включились в процесс обмывания костей кандидату в депутаты от партии Порошенко.

"Это женщина сильно больна., она просто истеричка!", - сказал Арсен Маринушкин. А потом он же добавил: "Истери́я (от др.-греч. ὑστέρα — "матка"); бе́шенство ма́тки — устаревший медицинский диагноз".

"Может у нее как у слонов - 22 месяца беременность?", - высказался Антон Ка.

"Достойный член команды Порошенко",  - написал Gregory Geftar. 

"Она конкретно больная ,как может такая неадекватка быть во власти???", - вопрошает Викторова Ольга.

  • Пикантные подробности развода члена команды Порошенко facebook.com/ Наталья Неупокоева
  • Пикантные подробности развода члена команды Порошенко facebook.com/ Наталья Неупокоева
  • Пикантные подробности развода члена команды Порошенко facebook.com/ Наталья Неупокоева
  • Пикантные подробности развода члена команды Порошенко facebook.com/ Наталья Неупокоева
  • Пикантные подробности развода члена команды Порошенко facebook.com/ Наталья Неупокоева

Напомним, ранее в Киеве депутат горсовета Василькова Наталья Баласинович избила консьержку-пенсионерку.

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скандал Петр Порошенко выборы в Раду Наталья Баласинович Европейская солидарность
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