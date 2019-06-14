"Иди на х*й, ты кто такая?": скандальная чиновница из списка Порошенко обложила матом полицейскую

Наталья Баласинович представлена под 30 номеров в списке партии Порошенко

Кандидат в народные депутаты от партии Порошенко Европейская Солидарность и председатель Васильковской районной рады Наталья Баласинович стала звездой сети.

На YouTube выложили видео, как 34-летняя чиновница в состоянии опьянения и с сигаретой в руках, сидя в машине, обложила отборным матом женщину. Авторы ролика утверждают, что Баласинович так общается с сотрудником полиции.

"Иди на х*й, ты кто такая? Ты будешь тут рассказывать? Ты, бл*дь, уродка, похудей сначала на килограмм 30, а потом будешь рассказывать. Да, я модель, конечно. Тебе может куртку снять, дебилка ты бл*ть, не такая жирная и страшная как ты", - кричала чиновница.

На такое хамское поведение девушка пыталась отреагировать с юмором, но Баласинович уже было не остановить, она вышла из машины и продолжила перепалку, угрожая собеседнице.

"Я тебя бл*ть уничтожу, марамойку,поняла бл*дь? Твои фотографии во всех гробах Васильковщины будут лежать", - грозилась кандидат.

Кроме того, на видео показаны кадры, как кандидат в депутаты ВР плюет в лицо своей свекрови и говорит: "Чтоб вы сдохли, оба", вероятно, подразумевая и своего супруга.

Отметим, женщина уже прославилась скандалом в марте 2018 года – Баласинович побила консьержку, которая отказалась ее пускать в квартиру свекрови чиновницы. Между женщинами вспыхнул конфликт, Баласинович схватила консьержку за волосы, но на подмогу подоспела другая пенсионерка и вместе они вытолкали главу Васильковской райрады на улицу.

Ранее из списка Слуги народа исключили мажорку-тусовщицу.