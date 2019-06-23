"Поживи сам с этими реформами": хвастливого Гройсмана высекли в Сети

Гройсмана раскритиковали за реформы / facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, которого неделю назад растерзали в Сети за "предательство вчерашних товарищей", опять попал под раздачу.

Глава Кабмина разместил в социальной сети Facebook видео, в котором бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен хвалит реформы в Украине.

"Андерс Фог Расмуссен, Премьер-министр Дании (2001-2009): Я поражен проведенными реформами! За последние несколько лет сделано больше, чем за все предыдущие годы независимости", - подписал видео Гройсман.

Украинцы не разделили радость с премьер-министром и не увидели повода для гордости. Наоборот, Владимиру Борисовичу за его служение народу попало по первое число.

"Сразу видно, что человек не живет в Украине и только слушает то, что ему наши чиновники рассказывают", - оставил под видео свой комментарий Евгений Прокопишин.

"Так при чем здесь реакция иностранца !!!! Пусть от к себе заберет того "хорошего реформатора" пускай им там им нареформирует! А мы дадим оценку, со стороны!", - добавил Владимир Дер.

"Поживи сам с этими "реформами", - предложила Гройсману Ольга Федорова.

"Вопрос только какого качества эти реформы и под кого писаны?", - вопрошает Виталий Раскевич.

"Владимир Борисович, при плохом Януковиче было какое-никакое кредитование в стране, а учётная ставка НБУ в августе 2013 года была 6.5%. При вашей власти кредитование окончательно убито, тем самым обескровлена наша экономика, а учётная ставка НБУ равна 17,5%. Вот Ваш основной "успех"! Не может быть процветания в стране, в которой учётная ставка центробанка 17,5% в то время, как в Польше — 1.5%, в Венгрии — 0.9%, в Румынии — 2.5%, в Еврозоне — 0%. Мы просто физически не можем с Европой конкурировать! И это аксиома! Всё остальное — это вторично!", - особо отметил Андрей Горниш.

"Проведение залупы, обокрал народ и теперь за эти деньги хочет быть в раде, ты Украине не нужен!!!", - вставил свои пять копеек Вячеслав Королев.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам минималку в 300 долларов.