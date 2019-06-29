"Необычайный человек": Путин пленил Трампа в Японии

Путин пленил Трампа в Японии / РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп по итогам полуторачасового рандеву с президентом России Владимиром Путины в рамках саммита G20 главу назвал своего собеседника "прекрасным парнем".

По словам президента США, они с Путиным многого достигли, когда обсуждали торговлю, сообщает "Россия 24".

"У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами. У нас была отличная встреча (28 июня - Прим.Ред.). Он необычайный человек. Спасибо большое", - заявил американский лидер.

Читайте такжеСтали известны подробности встречи Трампа и Путина в ЯпонииНапомним, утром 28 июня Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Позже стало известно, что встреча президентов США и РФ продлилась более часа.

Также сообщалось, Трамп и Путин пришли к согласию по одному вопросу.