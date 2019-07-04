Стало известно, во сколько обойдется переезд Зеленского в Украинский дом

Начать переезд Администрация президента может уже в августе / УНИАН

Преображение Украинского дома под офис президента Владимира Зеленского может начаться уже в августе, и обойтись в более чем 300 млн гривен.

Об этом во время презентации концепции нового офиса сообщил основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что все согласования проекта займут около месяца, строительные работы – 6-10 месяцев.

"В целом команда работает около двух месяцев, по сути, мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию… С учетом того, что много работы уже проделано, думаю, вполне реально за один месяц это сделать (пройти все согласования – ред.) и выйти на строительную площадку", - сказал Юнаков.

Превращение Украинского дома будет стоить около 300 млн грн / interfax.com.ua

В рамках проекта будет достроено небольшое одноэтажное стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр.

В целом проект офиса президента рассчитан на 500 рабочих мест. В планах – обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа… В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации – ред.) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков.

Вместо дерева будет современная скульптура / interfax.com.ua

Кроме того, по его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – два этажа будут работать по принципу коворкинга.

"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - сказал архитектор.

Согласно проекту, два этажа отведены по аппарат президента, а кабинет Зеленского разместится на четвертом этаже.

/ interfax.com.ua

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