"Тестируют оборудование": Волкер не видит повода для паники в наращивании сил России у границы Украины

7 июля 2019, 10:52

Наращивание сил РФ у границы с Украиной не свидетельствует о новых продвижениях, убежден Волкер.

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Волкер назвал наращивание сил РФ у границы Украины обычной ротацией / Reuters

Увеличение войск России на границе с Украиной является частью ротации, сообщил спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Что касается размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это. Опять же, это не свидетельствует о каких-либо новые продвижениях", - сказал дипломат в интервью Голос Америки.

Напомним, ранее Курт Волкер сообщил о грядущей аудиенции президентов США и Украины.

Читайте такжеВолкер лестно высказался о встрече с ЗеленскимТакже ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер указал на ключ к миру в Украине.

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Донбасс война российские войска Курт Волкер наращивание сил новости Украины
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