"Тестируют оборудование": Волкер не видит повода для паники в наращивании сил России у границы Украины

Волкер назвал наращивание сил РФ у границы Украины обычной ротацией / Reuters

Увеличение войск России на границе с Украиной является частью ротации, сообщил спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Что касается размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это. Опять же, это не свидетельствует о каких-либо новые продвижениях", - сказал дипломат в интервью Голос Америки.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

Напомним, ранее Курт Волкер сообщил о грядущей аудиенции президентов США и Украины.

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