Рандеву Трампа и Зеленского: Волкер сообщил о грядущей аудиенции президентов США и Украины

Волкер анонсировал рандеву Трампа и Зеленского / Reuters

Рандеву президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа произойдет в ближайшем будущем, заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

"Мы ждем его визита... Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - сказал Волкер, передает Голос Америки.

По словам Волкера, точной даты встречи Зеленского и Трампа еще нет.

По мнению Курта Волкера, Украина должна сыграть роль лидера в Нормандском процессе. Спецпредставитель Госдепа США также отметил, что Штаты, со своей стороны, стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

Читайте также"Нужна машина времени": Порошенко вскипел из-за Трампа, который обсудил с Путиным Украину"Сигнал Зеленского в виде разведения войск - "очень позитивный шаг", который привлекает вниание к бездействию России", - добавил Курт Волкер.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

Напомним, ранее в Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа.

Также 1 июня стало известно, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. СМИ сообщили, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в августе-сентябре, правда, уже после встречи американского президента с Владимиром Путиным.

Кроме того, ранее дипломат спрогнозировал "радужный" исход встречи Зеленский — Трамп. Президент США хочет завершить мировые конфликты, отметил эксперт.