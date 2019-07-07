"Смотрите вне горизонта, думайте стратегически": Порошенко попытался вдохновить Зеленского советами

Порошенко дал советы Зеленскому перед Саммитом Украина-ЕС / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко уже традиционно дал очередную порцию советов Владимиру Зеленскому, которому завтра, 8 июля, предстоит возглавить вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером Саммит Украина-ЕС.

"Опираясь на пятилетний опыт сближения с Евросоюзом, послезавтра мы ожидаем важнейших решений от саммита Украина-ЕС. Не тратьте время — это обращение и к президенту Зеленскому, и к нашим европейским партнерам. Смотрите вне горизонта, думайте стратегически. Если сейчас Украина еще не готова подавать заявку, то мы сделаем это в 2023 году. А пока выполните те договоренности, которых я достиг во время последнего саммита", — во всеуслышание обратился Порошенко к Зеленскому во время выступления перед своими сторонниками в Ивано-Франковске.

Лидер партии Европейская солидарность напомнил, что во время своей президентской каденции вместе с европейскими партнерами принял стратегию укрепления двустороннего сотрудничества, которая включает в себя введение четырех союзов с ЕС — энергетического, цифрового, таможенного и шенгенского. Договоренности по этим союзов уже действуют, теперь необходимо проявить политическую волю для их систематического применения.

Читайте также"Нанимают выб*ядков": Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском"Давайте делать энергетический союз с Европой, и тогда газ будет покупаться на границе Украины. Давайте дигитальный союз — это уникальный цифровой менеджмент, и по безвизу наши люди, которые будут ездить в Европу, не будут платить за роуминг — это будет честно. Давайте делать таможенный союз — и не потребуется так называемый таможенный или товарный безвиз: когда отправляешь продукты украинских производств — не требуется таможенное оформление, все сделано. Давайте делать шенгенскую союз — у нас сейчас уже есть безвиз, но в украинском вообще не надо паспорта проверять. Почему? Ведь мы европейцы — и это реально сделать", — предложил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко без галстука дал советы Зеленскому и упрекнул его за нормандскую встречу.

Напомним, в последние дни своего президентства Петр Порошенко решил поделиться опытом с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским, и дал ему 6 дельных советов относительно внешней политики.