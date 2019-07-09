Министр юстиции опростоволосился на дебатах с Тимошенко

Петренко опозорился перед Тимошенко / Фото: Facebook/Павел Петренко

Юлия Тимошенко опустила министра юстиции Павла Петренко, который не знает, когда прекратил действовать меморандум с Международным валютным фондом.

По информации, Петренко опростоволосился в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Так, комментируя решение суда, который признал незаконным и безосновательным решение правительства Владимира Гройсмана о повышении тарифов, министр Петренко заявил, что действующее правительство было связано меморандумом, подписанным в 2008 году.

Но тут Юлия Тимошенко поинтересовалась у Петренко, до какого времени действовал этот меморандум. Министр юстиции не нашел, что ответить.

Читайте также"У меня нет дома газовой плиты": Вакарчук объяснил, почему оконфузился на дебатах с ТимошенкоТогда лидер Батькивщины напомнила, что срок действия документа истек еще девять лет назад, а по кредитам МВФ рассчитались в 2012 году.

"Вы забыли, что вы дела принимали не у меня, а у правительства Азарова", - уколола министра Тимошенко, передает РБК-Украина.

Напомним, ранее лидер партии Голос Святослав Вакарчук оконфузился на дебатах с Тимошенко.