Скандал на саммите Украина-ЕС: Гройсман обвинил Порошенко в "грязных интригах"

9 июля 2019, 12:14

Премьер-министр считает, что Петр Порошенко ищет почву для политического скандала.

Гройсман Порошенко
Владимир Гройсман считает Петра Порошенко "грязным интриганом"

Состав делегации Украины на саммит Украина-ЕС формирует Офис президента, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Таким образом он прокомментировал скандал вокруг недопущения вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС.

Гройсман также обвинил бывшего президента Петра Порошенко в желании создать политический скандал на сложившейся ситуации.

По его словам, он мог бы вмешаться в ситуацию и поспособствовать ее решению, если бы Климпуш-Цинцадзе обратилась к нему, но она "сознательно не обратилась к нему и устроила скандал".

"Более того, как только она устраивает этот скандал, рядом случайно — подчеркиваю — случайно находятся две видеокамеры: 5 канала и Прямого. Это наводит меня только на одну мысль — что было желание не участвовать в работе саммита, а устроить скандал. Могу сказать единственное: автора этого скандала я знаю — это Петр Алексеевич Порошенко, к большому сожалению", — рассказал Гройсман в эфире ICTV.

Он добавил, что подобные "подковерные, грязные интриги" от Порошенко постоянно были направлены в его адрес.

Ранее сообщалось об отмене встречи главы Кабмина Владимира Гройсмана и представительницы ЕС Федерики Могерини, которая была запланирована на понедельник, 8 июля.

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Петр Порошенко саммит Украина-ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе Владимир Гройсман
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