Зеленский возвышается, Порошенко с Медведчуком плетутся сзади: социологи рассказали, кому доверяют украинцы

Владимир Зеленский / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют более половины украинцев.

Такие результаты продемонстрировал опрос, проведенный сотрудниками социологической группы Рейтинг на протяжении 6-10 июля 2019-го.

Среди других заметных лиц украинского политикума относительно высоким уровнем доверия у украинцев пользуются Святослав Вакарчук (25% респондентов), Дмитрий Разумков (24%), Анатолий Гриценко (23%), Юлия Тимошенко (22%), Юрий Бойко (22%), Владимир Гройсман (20%) и Игорь Смешко (20%).

Самый же крупный антирейтинг среди украинских политиков – Петр Порошенко (14%) и Виктор Медведчук (12%).

Напомним, ранее социолог рассказал, чего в первую очередь ждут от Зеленского его избиратели. До этого социологи выяснили, сколько украинцев доверяют Зеленскому.



