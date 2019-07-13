Наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА: в больнице от тяжелых травм скончался второй боец

Погиб второй боец из "кортежа" главы Донецкой ОГА / 0629.com.ua

10 июля, в среду, в районе южной окраины Гранитного ПТРК боевиков обстрелял "кортеж" главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", – говорилось в тот роковой день в сообщении штаба ООС.

К сожалению, количество жертв этого нападения увеличилось.

По информации, от тяжелых травм в больнице в Днепре умер 32-летний боец Сергей из Николаева, передает издание real-vin.com.

Читайте также"Нужно прекращать весь этот бардак": Зеленский обратился к США и ЕС из-за обстрела на ДонбассеПо словам главного врача больницы Сергея Рыженко, у старшего матроса была открытая ЧМТ, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа, десятки осколков вонзились в голову, шею, грудную клетку, брюшную стенку. Очень пострадали глаза. Пневмоторакс справа.

У погибшего военного в Николаеве остались двое сыновей 6 и 11 лет.

Напомним, в день обстрела автоколонны главы Донецкой ОГА погиб 21-летний старший матрос-наводчик Антон Фака.

Также сообщалось, Владимир Зеленский жестко отреагировал на наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА.

Кроме того, ранее СМИ сообщили, что у нового главы Донецкой ОГА Кириленко брат воюет за боевиков.