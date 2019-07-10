Обстрел автоколонны главы Донецкой ОГА: названо имя погибшего

Погибший был родом из Николаева / Фото: Facebook/ Anton Faka

На Донбассе в результате обстрела колонны ВСУ с новым главой Донецкой ОГА Павлом Кириленко погиб младший сержант Антон Фака из Николаева.

На своей странице в Facebook сообщает 406 ОАБр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины, что погибший очень патриотично относился к службе и Родине.

"Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", — сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, в зоне ООС был атакован кортеж новоназначенного главы Донецкой области Павла Кириленко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку боевиков на колону ВСУ попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.