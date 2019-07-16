Зеленский и Меркель обговорили ситуацию на Донбассе, освобождение заложников и транзит газа

Зеленский поговорил с Меркель по телефону / Reuters

16 июля, во вторник, глава Украинского государства Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обговорили последующие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.

По информации пресс-службы президента Украины, Зеленский и Меркель положительно оценили результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже, которая должна старт работе Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, президент Украины и канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования.

Читайте такжеБундесмама больна: Меркель снова затрясло на официальной встречеТакже они обсудили вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины, и уделили отдельное внимание обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним, 18 июня Ангела Меркель затряслась на встрече с Зеленским. На видео, которое появилось в СМИ, канцлер Германии попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук.

Также ранее Меркель и Путин договорились о судьбе "нормандского формата".