Меркель и Путин договорились о судьбе "нормандского формата"

29 июня 2019, 11:10

"Нормандский формат" является одним из инструментов для решения ситуации на Донбассе, считает президент РФ.

Меркель, Путин
Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к проведению встречи в "нормандском формате".

На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он акцентировал внимание на важности сохранения "нормандского формата" для урегулирования ситуации в Украине.

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - сказал Путин на пресс-конференции в Осаке.

Он считает "нормандский формат" является одним из инструментов для решения ситуации на Донбассе.

Читайте такжеМеркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил Путин.

Он добавил, что для определения конкретики переговоров лидеров "нормандского формата" необходима встреча помощников.

Напомним, в визита в Германию Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль.

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нормандский формат Ангела Меркель Владимир Путин
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