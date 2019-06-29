Меркель и Путин договорились о судьбе "нормандского формата"

Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к проведению встречи в "нормандском формате".

На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он акцентировал внимание на важности сохранения "нормандского формата" для урегулирования ситуации в Украине.

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - сказал Путин на пресс-конференции в Осаке.

Он считает "нормандский формат" является одним из инструментов для решения ситуации на Донбассе.

Читайте такжеМеркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил Путин.

Он добавил, что для определения конкретики переговоров лидеров "нормандского формата" необходима встреча помощников.

Напомним, в визита в Германию Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль.