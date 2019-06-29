В Кремле заговорили о реанимации "нормандского формата" после заявления Зеленского

Дмитрий Песков и Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о подготовке встречи участников "нормандского формата" на уровне глав МИД и Минобороны.

"Для того чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи в верхах", - сказал Песков в интервью телеканалу Россия-24.

Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о "реанимации" такого формата переговоров.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата", - добавил Песков.

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Напомним, в визита в Германию Зеленский заявил, что переговоры в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль.