Ефремов вышел из СИЗО

24 июля 2019, 12:05

в 8 утра 24 июля Ефремова выпустили из СИЗО.

Ефремов в суде
64-летний Ефремов вышел из СИЗО / daily.rbc.ua

Бывший председатель парламентской фракции Партии регионов, 64-летний Александр Ефремов в среду, 24 июля, вышел из следственного изолятора в г.Старобельск (Луганская область), где находился последние несколько лет.

Отметим, 22 июля Апелляционный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

По информации, Александр Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике, передает ТСН.

В машине политика сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

30 июля 2016 года  в аэропорту Борисполь задержали Ефремова, не дали вылететь в Вену. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Ефремов подозревали в завладении имуществом Луганскугля, совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, нарушении Конституции, что привело к гибели людей, организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации ЛНР.

Читайте такжеЕфремов получил во время спектакля тортом в лицоТакже ранее сообщалось, адвокат освобожденного Ефремова сообщил о планах подзащитного. По его словам, Александр  Ефремов будет в ближайшем будущем возвращаться в Киев.

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