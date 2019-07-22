Суд отпустил экс-регионала Александра Ефремова под домашний арест

Всего бывший глава фракции Партии регионов просидел в СИЗО уже несколько лет.
Апелляционный суд столицы Украины отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.
Об этом сообщает портал ТСН. По данным журналистов, Ефремов будет отбывать домашний арест в Киеве.
Напомним, Александр Ефремов несколько лет подряд находился под стражей в следственном изоляторе города Старобельск, что на Луганщине. Обвинение вменяло ему совершение государственной измены; совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; совершение лицом, являющимся представителем власти, по предварительному сговору с группой лиц, содействия созданию и существованию террористической группировки "ЛНР"; а также организацию захвата пророссийскими боевиками зданий Луганской облгосадминистрации и Управления СБУ по региону.