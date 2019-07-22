Суд отпустил экс-регионала Александра Ефремова под домашний арест

Александр Ефремов в зале суда / daily.rbc.ua

Апелляционный суд столицы Украины отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщает портал ТСН. По данным журналистов, Ефремов будет отбывать домашний арест в Киеве.

Напомним, Александр Ефремов несколько лет подряд находился под стражей в следственном изоляторе города Старобельск, что на Луганщине. Обвинение вменяло ему совершение государственной измены; совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; совершение лицом, являющимся представителем власти, по предварительному сговору с группой лиц, содействия созданию и существованию террористической группировки "ЛНР"; а также организацию захвата пророссийскими боевиками зданий Луганской облгосадминистрации и Управления СБУ по региону.